Smartsheet Специалист по данни Заплати в Greater Seattle Area

Медианният пакет за възнаграждение на Специалист по данни in Greater Seattle Area в Smartsheet възлиза на $160K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Smartsheet. Последна актуализация: 11/5/2025

Средна заплата
company icon
Smartsheet
Data Scientist
Bellevue, WA
Общо годишно
$160K
Ниво
Senior
Основна
$160K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Години в компанията
1 Година
Години опит
5 Години
Какви са кариерните нива в Smartsheet?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Smartsheet, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)

33%

ГОД 1

33%

ГОД 2

34%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В Smartsheet, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33% се придобива в 1st-ГОД (33.00% годишно)

  • 33% се придобива в 2nd-ГОД (8.25% тримесечно)

  • 34% се придобива в 3rd-ГОД (8.50% тримесечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Специалист по данни в Smartsheet in Greater Seattle Area е с годишно общо възнаграждение от $275,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Smartsheet за позицията Специалист по данни in Greater Seattle Area е $161,500.

