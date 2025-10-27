Sleep Number Софтуерен инженер Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in United States в Sleep Number възлиза на $170K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Sleep Number. Последна актуализация: 10/27/2025

Средна заплата Sleep Number Data Platform Engineer San Jose, CA Общо годишно $170K Ниво L3 Основна $135K Stock (/yr) $15K Бонус $20K Години в компанията 1 Година Години опит 1 Година

Последни подадени заплати

Компания Местоположение | Дата Ниво Етикет Години опит Общо / В компанията Обща компенсация ( USD ) Основна | Акции (год.) | Бонус Няма намерени заплати

График на придобиване Основен 33 % ГОД 1 33 % ГОД 2 33 % ГОД 3 Тип акции RSU В Sleep Number, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване: 33 % се придобива в 1st - ГОД ( 33.00 % годишно )

33 % се придобива в 2nd - ГОД ( 33.00 % годишно )

33 % се придобива в 3rd - ГОД ( 33.00 % годишно )

Какъв е графикът за придобиване в Sleep Number ?

