Sleep Number
Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in United States в Sleep Number възлиза на $170K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Sleep Number. Последна актуализация: 10/27/2025

Средна заплата
Sleep Number
Data Platform Engineer
San Jose, CA
Общо годишно
$170K
Ниво
L3
Основна
$135K
Stock (/yr)
$15K
Бонус
$20K
Години в компанията
1 Година
Години опит
1 Година
Какви са кариерните нива в Sleep Number?
+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Заплати за стажове

График на придобиване

33%

ГОД 1

33%

ГОД 2

33%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В Sleep Number, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33% се придобива в 1st-ГОД (33.00% годишно)

  • 33% се придобива в 2nd-ГОД (33.00% годишно)

  • 33% се придобива в 3rd-ГОД (33.00% годишно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Sleep Number in United States е с годишно общо възнаграждение от $222,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Sleep Number за позицията Софтуерен инженер in United States е $165,000.

Други ресурси