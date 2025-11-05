Директория на компаниите
Slalom Build
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Архитект на решения

  • Всички заплати в Архитект на решения

  • Greater Chicago Area

Slalom Build Архитект на решения Заплати в Greater Chicago Area

Медианният пакет за възнаграждение на Архитект на решения in Greater Chicago Area в Slalom Build възлиза на $147K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Slalom Build. Последна актуализация: 11/5/2025

Средна заплата
company icon
Slalom Build
Solution Architect
Chicago, IL
Общо годишно
$147K
Ниво
L4
Основна
$134K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$13K
Години в компанията
5 Години
Години опит
7 Години
Какви са кариерните нива в Slalom Build?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции

Допринеси

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Архитект на решения оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Архитект на решения в Slalom Build in Greater Chicago Area е с годишно общо възнаграждение от $189,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Slalom Build за позицията Архитект на решения in Greater Chicago Area е $160,000.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Slalom Build

Свързани компании

  • Censys
  • CoverMyMeds
  • Trading Technologies
  • Payspan
  • Intercom
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси