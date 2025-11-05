Директория на компаниите
Slalom Build
Slalom Build Архитект на решения Заплати в Canada

Медианният пакет за възнаграждение на Архитект на решения in Canada в Slalom Build възлиза на CA$143K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Slalom Build. Последна актуализация: 11/5/2025

Средна заплата
company icon
Slalom Build
Solution Architect
Toronto, ON, Canada
Общо годишно
CA$143K
Ниво
L5
Основна
CA$141K
Stock (/yr)
CA$0
Бонус
CA$2K
Години в компанията
7 Години
Години опит
7 Години
Последни подадени заплати
Няма намерени заплати
Допринеси

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Архитект на решения в Slalom Build in Canada е с годишно общо възнаграждение от CA$177,047. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Slalom Build за позицията Архитект на решения in Canada е CA$166,221.

