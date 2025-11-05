Възнаграждението за Софтуерен инженер in Greater Toronto Area в Slalom Build варира от CA$99K на year за Engineer до CA$129K на year за Senior Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Toronto Area възлiza на CA$108K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Slalom Build. Последна актуализация: 11/5/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Engineer
CA$99K
CA$94.2K
CA$0
CA$4.8K
Senior Engineer
CA$129K
CA$122K
CA$0
CA$6.6K
Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
