Възнаграждението за Софтуерен инженер in Greater Chicago Area в Slalom Build варира от $97.4K на year за Engineer до $189K на year за Senior Architect. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Chicago Area възлiza на $140K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Slalom Build. Последна актуализация: 11/5/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Engineer
$97.4K
$95.1K
$0
$2.3K
Senior Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Architect
$143K
$137K
$0
$5.8K
Senior Architect
$189K
$174K
$0
$15K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
