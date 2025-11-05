Директория на компаниите
Slalom Build
Slalom Build Софтуерен инженер Заплати в Greater Chicago Area

Възнаграждението за Софтуерен инженер in Greater Chicago Area в Slalom Build варира от $97.4K на year за Engineer до $189K на year за Senior Architect. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Chicago Area възлiza на $140K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Slalom Build. Последна актуализация: 11/5/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Engineer
(Начално ниво)
$97.4K
$95.1K
$0
$2.3K
Senior Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Architect
$143K
$137K
$0
$5.8K
Senior Architect
$189K
$174K
$0
$15K
Виж 4 още нива
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Последни подадени заплати
Какви са кариерните нива в Slalom Build?

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Включени длъжности

Full-Stack софтуерен инженер

Инженер по данни

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Slalom Build in Greater Chicago Area е с годишно общо възнаграждение от $188,500. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Slalom Build за позицията Софтуерен инженер in Greater Chicago Area е $129,000.

