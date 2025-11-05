Възнаграждението за Софтуерен инженер in Canada в Slalom Build варира от CA$101K на year за Engineer до CA$139K на year за Architect. Медианният year пакет за възнаграждение in Canada възлiza на CA$109K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Slalom Build. Последна актуализация: 11/5/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Engineer
CA$101K
CA$95K
CA$0
CA$5.7K
Senior Engineer
CA$127K
CA$121K
CA$0
CA$6K
Architect
CA$139K
CA$131K
CA$0
CA$7.6K
Senior Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
