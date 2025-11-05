Директория на компаниите
Skyhigh Security Софтуерен инженер Заплати в Greater Bengaluru

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Greater Bengaluru в Skyhigh Security възлиза на ₹3.7M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Skyhigh Security. Последна актуализация: 11/5/2025

Средна заплата
company icon
Skyhigh Security
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Общо годишно
₹3.7M
Ниво
L3
Основна
₹3.7M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Години в компанията
3 Години
Години опит
8 Години
Какви са кариерните нива в Skyhigh Security?
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Skyhigh Security in Greater Bengaluru е с годишно общо възнаграждение от ₹4,390,982. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Skyhigh Security за позицията Софтуерен инженер in Greater Bengaluru е ₹2,981,841.

