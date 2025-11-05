Директория на компаниите
Skydio
Skydio Рекрутър Заплати в San Francisco Bay Area

Медианният пакет за възнаграждение на Рекрутър in San Francisco Bay Area в Skydio възлиза на $135K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Skydio. Последна актуализация: 11/5/2025

Средна заплата
Skydio
Recruiter
San Mateo, CA
Общо годишно
$135K
Ниво
L3
Основна
$135K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Години в компанията
5 Години
Години опит
5 Години
Какви са кариерните нива в Skydio?
Последни подадени заплати
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
Options

В Skydio, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
Options

В Skydio, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Рекрутър в Skydio in San Francisco Bay Area е с годишно общо възнаграждение от $235,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Skydio за позицията Рекрутър in San Francisco Bay Area е $145,620.

