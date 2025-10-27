Skai Софтуерен инженер Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Israel в Skai възлиза на ₪334K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Skai. Последна актуализация: 10/27/2025

Средна заплата Skai Software Engineer Tel Aviv, TA, Israel Общо годишно ₪334K Ниво L3 Основна ₪334K Stock (/yr) ₪0 Бонус ₪0 Години в компанията 2-4 Години Години опит 5-10 Години

+ ₪200K + ₪306K + ₪68.8K + ₪120K + ₪75.7K Don't get lowballed

Последни подадени заплати

​ Филтър на таблицата Абонирай се Добави Добави възнаграждение Добави възнаграждение

Компания Местоположение | Дата Ниво Етикет Години опит Общо / В компанията Обща компенсация ( ILS ) Основна | Акции (год.) | Бонус Няма намерени заплати Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / Рекрутиране? Създайте интерактивно предложение

Допринеси

Какъв е графикът за придобиване в Skai ?

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия Абонирайте се за верифицирани Софтуерен инженер оферти . Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече → Въведете вашия имейл Въведете вашия имейл Абонирайте се Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

Включени длъжности Подай нова длъжност