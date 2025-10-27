Директория на компаниите
SIX
SIX Софтуерен инженер Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Switzerland в SIX възлиза на CHF 117K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на SIX. Последна актуализация: 10/27/2025

Средна заплата
company icon
SIX
Software Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
Общо годишно
CHF 117K
Ниво
Software Engineer
Основна
CHF 112K
Stock (/yr)
CHF 0
Бонус
CHF 4.5K
Години в компанията
0-1 Години
Години опит
5-10 Години
Какви са кариерните нива в SIX?
Block logo
+CHF 47.1K
Robinhood logo
+CHF 72.3K
Stripe logo
+CHF 16.2K
Datadog logo
+CHF 28.4K
Verily logo
+CHF 17.9K
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Включени длъжности

Full-Stack софтуерен инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в SIX in Switzerland е с годишно общо възнаграждение от CHF 146,006. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в SIX за позицията Софтуерен инженер in Switzerland е CHF 118,656.

Свързани компании

