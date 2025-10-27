Директория на компаниите
SIX
Медианният пакет за възнаграждение на Анализатор по киберсигурност в SIX възлиза на CHF 85.2K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на SIX. Последна актуализация: 10/27/2025

Средна заплата
SIX
Cyber Security Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
Общо годишно
CHF 85.2K
Ниво
hidden
Основна
CHF 80.9K
Stock (/yr)
CHF 0
Бонус
CHF 4.3K
Години в компанията
2-4 Години
Години опит
5-10 Години
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Анализатор по киберсигурност в SIX е с годишно общо възнаграждение от CHF 136,143. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в SIX за позицията Анализатор по киберсигурност е CHF 85,193.

Други ресурси