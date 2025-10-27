Директория на компаниите
SIX
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Продуктов мениджър

  • Всички заплати в Продуктов мениджър

SIX Продуктов мениджър Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Продуктов мениджър in Switzerland в SIX възлиза на CHF 116K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на SIX. Последна актуализация: 10/27/2025

Средна заплата
company icon
SIX
Senior Product Manager
Zurich, ZH, Switzerland
Общо годишно
CHF 116K
Ниво
5
Основна
CHF 107K
Stock (/yr)
CHF 0
Бонус
CHF 8.9K
Години в компанията
2 Години
Години опит
6 Години
Какви са кариерните нива в SIX?
Block logo
+CHF 47.1K
Robinhood logo
+CHF 72.3K
Stripe logo
+CHF 16.2K
Datadog logo
+CHF 28.4K
Verily logo
+CHF 17.9K
Don't get lowballed
Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции
Заплати за стажове

Допринеси

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Продуктов мениджър оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продуктов мениджър в SIX in Switzerland е с годишно общо възнаграждение от CHF 124,699. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в SIX за позицията Продуктов мениджър in Switzerland е CHF 119,935.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за SIX

Свързани компании

  • Bloomberg
  • Bittrex
  • Point72
  • Akuna Capital
  • DRW
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси