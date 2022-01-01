Директория на компаниите
Sinch
Sinch Заплати

Диапазонът на заплатите на Sinch варира от $6,466 в общо възнаграждение годишно за Ръководител на проект в долния край до $138,375 за Софтуерен инженер в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Sinch. Последна актуализация: 8/25/2025

Софтуерен инженер
Median $138K
Продуктов дизайнер
Median $52.4K

UX дизайнер

Обслужване на клиенти
$8.3K

Експерт по данни
$114K
Продуктов мениджър
$59.2K
Ръководител на проект
$6.5K
Ръководител софтуерно инженерство
$83.6K
Архитект на решения
$97.5K
Технически ръководител на програма
$55.8K
Технически писар
$113K
ЧЗВ

The highest paying role reported at Sinch is Софтуерен инженер with a yearly total compensation of $138,375. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sinch is $71,396.

