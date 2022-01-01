Similarweb Заплати

Директория на компаниите
Заплатата в Similarweb варира от $65,553 общо възнаграждение годишно за Аналитик данни в долния край до $204,000 за Управленски консултант в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Similarweb. Последно актуализирано: 9/2/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $111K

Дейта инженер

Специалист по данни
Median $112K
Продуктов мениджър
Median $100K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Аналитик данни
Median $65.6K
Мениджър софтуерно инженерство
Median $133K
Бизнес аналитик
$76.1K
Графичен дизайнер
$96K
Управленски консултант
$204K
Маркетинг
$77K
Продуктов дизайнер
$201K
Продажби
$96.1K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Similarweb е Управленски консултант at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $204,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Similarweb е $100,412.

Други ресурси