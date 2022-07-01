Директория на компаниите
Silverline
Silverline Заплати

Заплатата в Silverline варира от $66,658 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $184,075 за Архитект на решения в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Silverline. Последно актуализирано: 9/2/2025

$160K

Бизнес аналитик
$88.9K
Софтуерен инженер
$66.7K
Архитект на решения
$184K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Silverline е Архитект на решения at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $184,075. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Silverline е $88,933.

