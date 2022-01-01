Директория на компаниите
Silicon Labs
Работите ли тук? Заявете вашата компания

Silicon Labs Заплати

Диапазонът на заплатите на Silicon Labs варира от $50,868 в общо възнаграждение годишно за Ръководител софтуерно инженерство в долния край до $301,500 за Технически ръководител на програма в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Silicon Labs. Последна актуализация: 8/25/2025

$160K

Вземете си парите, не се оставяйте да ви разиграват

Договорили сме хиляди оферти и редовно постигаме увеличения от $30K+ (понякога $300K+).Получете договаряне на заплатата си или вашата автобиография да бъде прегледана от истински експерти - рекрутери, които го правят ежедневно.

Софтуерен инженер
Median $135K
Хардуерен инженер
Median $150K

ASIC инженер

Бизнес развитие
$194K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

39 15
39 15
Информационен технолог (ИТ)
$94.5K
Продуктов дизайнер
$89.7K
Продуктов мениджър
$146K
Ръководител на проект
$221K
Продажби
$102K
Анализатор по киберсигурност
$165K
Ръководител софтуерно инженерство
$50.9K
Технически ръководител на програма
$302K
Липсва ли вашата длъжност?

Търсете всички заплати на нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключване на страницата.


График за придобиване на право

33%

Г. 1

33%

Г. 2

33%

Г. 3

Тип акция
RSU

В Silicon Labs, RSUs подлежат на 3-годишен график за придобиване на право:

  • 33% се придобива в 1st-Г. (33.00% годишно)

  • 33% се придобива в 2nd-Г. (33.00% годишно)

  • 33% се придобива в 3rd-Г. (33.00% годишно)

Имате въпрос? Попитайте общността.

Посетете общността на Levels.fyi, за да взаимодействате със служители от различни компании, да получите съвети за кариера и други.

Посетете сега!

ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Silicon Labs, е Технически ръководител на програма at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $301,500. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Silicon Labs, е $145,725.

Представени обяви за работа

    Не са намерени представени обяви за работа за Silicon Labs

Свързани компании

  • Western Digital
  • Seagate
  • Lattice Semiconductor
  • Visa
  • NetApp
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси