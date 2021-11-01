Sigmoid Заплати

Директория на компаниите
Диапазонът на заплатите на Sigmoid варира от $22,403 в общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $70,369 за Ръководител софтуерно инженерство в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Sigmoid. Последна актуализация: 8/22/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $22.4K

Инженер по данни

Експерт по данни
Median $38.9K
Анализатор на данни
$23K

Ръководител на експерти по данни
$65.1K
Ръководител софтуерно инженерство
$70.4K
Липсва ли вашата длъжност?

Търсете всички заплати на нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключване на страницата.


ЧЗВ

A remuneração total anual mediana reportada na Sigmoid é $38,939.

