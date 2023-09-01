Директория на компаниите
Sigma Software
Sigma Software Заплати

Диапазонът на заплатите на Sigma Software варира от $8,358 в общо възнаграждение годишно за Рекрутер в долния край до $89,550 за Строителен инженер в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Sigma Software. Последна актуализация: 8/22/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $79.9K

Бекенд софтуерен инженер

Строителен инженер
$89.6K
Продуктов мениджър
$72.4K

Рекрутер
$8.4K
Архитект на решения
$62.4K
ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Sigma Software, е Строителен инженер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $89,550. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Sigma Software, е $72,360.

