Sight Machine
Sight Machine Заплати

Диапазонът на заплатите на Sight Machine варира от $137,685 в общо възнаграждение годишно за Архитект на решения в долния край до $205,800 за Ръководител софтуерно инженерство в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Sight Machine. Последна актуализация: 8/22/2025

$160K

Софтуерен инженер
$184K
Ръководител софтуерно инженерство
$206K
Архитект на решения
$138K

ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Sight Machine, е Ръководител софтуерно инженерство at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $205,800. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Sight Machine, е $183,600.

