SiFive
SiFive Заплати

Диапазонът на заплатите на SiFive варира от $61,777 в общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $198,990 за Електроинженер в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на SiFive. Последна актуализация: 8/22/2025

$160K

Хардуерен инженер
Median $79K
Софтуерен инженер
Median $61.8K
Електроинженер
$199K

Технически писар
$92.5K
График за придобиване на право

25%

Г. 1

25%

Г. 2

25%

Г. 3

25%

Г. 4

Тип акция
Options

В SiFive, Options подлежат на 4-годишен график за придобиване на право:

  • 25% се придобива в 1st-Г. (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-Г. (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-Г. (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-Г. (2.08% месечно)

ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в SiFive, е Електроинженер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $198,990. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в SiFive, е $85,747.

