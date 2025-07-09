Директория на компаниите
Siemens Plm Software
Siemens Plm Software Заплати

Диапазонът на заплатите на Siemens Plm Software варира от $45,792 в общо възнаграждение годишно за Хардуерен инженер в долния край до $221,100 за Продуктов мениджър в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Siemens Plm Software. Последна актуализация: 8/22/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $120K

Пълнофункционален софтуерен инженер

Хардуерен инженер
$45.8K
Машинен инженер
$65.3K

Продуктов мениджър
$221K
Ръководител на програма
$183K
Продажби
$159K
Ръководител софтуерно инженерство
$204K
Архитект на решения
$164K
ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Siemens Plm Software, е Продуктов мениджър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $221,100. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Siemens Plm Software, е $161,308.

Други ресурси