Sidecar Health
Sidecar Health Продуктов мениджър Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Продуктов мениджър in United States в Sidecar Health възлиза на $217K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Sidecar Health. Последна актуализация: 9/22/2025

Средна заплата
company icon
Sidecar Health
Senior Product Manager
Los Angeles - Orange County
Общо годишно
$217K
Ниво
Основна
$162K
Stock (/yr)
$35.4K
Бонус
$20K
Години в компанията
0-1 Години
Години опит
5-10 Години
Какви са кариерните нива в Sidecar Health?

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+).

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Заплати за стажове

Допринеси

ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Продуктов мениджър at Sidecar Health in United States sits at a yearly total compensation of $250,350. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sidecar Health for the Продуктов мениджър role in United States is $220,000.

Други ресурси