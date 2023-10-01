Директория на компаниите
Showpass
Работите тук? Заявете вашата компания

Showpass Заплати

Заплатата в Showpass варира от $60,683 общо възнаграждение годишно за Продуктов дизайнер в долния край до $72,421 за Софтуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Showpass. Последно актуализирано: 9/19/2025

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Клиентско обслужване
$63.7K
Продуктов дизайнер
$60.7K
Софтуерен инженер
$72.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Showpass е Софтуерен инженер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $72,421. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Showpass е $63,665.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Showpass

Свързани компании

  • Pinterest
  • Lyft
  • Flipkart
  • Snap
  • Facebook
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси