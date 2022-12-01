Директория на компаниите
SHOPLINE
SHOPLINE Заплати

Заплатата в SHOPLINE варира от $34,049 общо възнаграждение годишно за Продуктов мениджър в долния край до $294,634 за Продуктов дизайнер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на SHOPLINE. Последно актуализирано: 9/19/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $41.2K
Продуктов дизайнер
$295K
Продуктов мениджър
$34K

ЧЗВ

The highest paying role reported at SHOPLINE is Продуктов дизайнер at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $294,634. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at SHOPLINE is $41,190.

