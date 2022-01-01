Директория на компаниите
Шопий Заплати

Заплатата в Shopee варира от $13,594 общо възнаграждение годишно за Бизнес развитие в долния край до $231,746 за Софтуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Шопий. Последно актуализирано: 9/19/2025

$160K

Софтуерен инженер
Software Engineer $72.2K
Senior Software Engineer $120K
Expert Software Engineer $167K
Senior Expert Software Engineer $232K

Фронтенд софтуер инженер

Машин лърнинг инженер

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Дейта инженер

Продъкшън софтуер инженер

Сайт рилайабилити инженер

Ей Ай инженер

Продуктов мениджър
Median $74.9K
Аналитик данни
Median $57K

Бизнес аналитик
Median $75.8K
Бизнес развитие
Median $13.6K
Специалист по данни
Median $91.2K
Продуктов дизайнер
Median $49.1K
Технически програмен мениджър
Median $74.8K

Техникъл проджект мениджър

Човешки ресурси
Median $54.8K
Финансов аналитик
Median $60K
Маркетинг
Median $44.5K
Проектен мениджър
Median $38.7K
Рекрутър
Median $70.3K
Analyst
Median $43.3K
Счетоводител
$49.8K
Бизнес операции
$46.9K
Мениджър бизнес операции
$44.7K
Геоложки инженер
$174K
Графичен дизайнер
$71.2K
Информационен технолог (ИТ)
$44.2K
Правни въпроси
$98K
Продажби
$41.3K
Мениджър софтуерно инженерство
$225K
УИ изследовател
$102K
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Shopee, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Shopee е Софтуерен инженер at the Senior Expert Software Engineer level с годишно общо възнаграждение от $231,746. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Shopee е $70,340.

