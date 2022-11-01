Директория на компаниите
ShopBack
ShopBack Заплати

Заплатата в ShopBack варира от $15,900 общо възнаграждение годишно за УИ изследовател в долния край до $388,746 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на ShopBack. Последно актуализирано: 9/19/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $54.4K
Продуктов мениджър
Median $120K
Бизнес аналитик
$44.3K

Бизнес развитие
$50.7K
Маркетинг
$49K
Продуктов дизайнер
$74.4K
Мениджър софтуерно инженерство
$389K
УИ изследовател
$15.9K
График на придобиване

5%

ГОД 1

25%

ГОД 2

70%

ГОД 3

В ShopBack, Акции/капиталови субсидии са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 5% се придобива в 1st-ГОД (5.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)

  • 70% се придобива в 3rd-ГОД (70.00% годишно)

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в ShopBack е Мениджър софтуерно инженерство at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $388,746. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в ShopBack е $52,503.

Други ресурси