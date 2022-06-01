Директория на компаниите
SHL
SHL Заплати

Заплатата в SHL варира от $17,555 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер in India в долния край до $248,750 за Маркетинг in United States в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на SHL. Последно актуализирано: 9/19/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $17.6K
Мениджър софтуерно инженерство
Median $60.7K
Маркетинг
$249K

Продуктов мениджър
$47.7K
Продажби
$42.3K
Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в SHL е Маркетинг at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $248,750. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в SHL е $47,739.

