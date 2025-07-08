Директория на компаниите
Shipwire, a CEVA Logistics Company
Shipwire, a CEVA Logistics Company Заплати

Медианната заплата на Shipwire, a CEVA Logistics Company е $223,875 за Мениджър на софтуерно инженерство . Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Shipwire, a CEVA Logistics Company. Последно актуализирано: 11/30/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Мениджър на софтуерно инженерство
$224K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Shipwire, a CEVA Logistics Company е Мениджър на софтуерно инженерство at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $223,875. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Shipwire, a CEVA Logistics Company е $223,875.

Други ресурси

