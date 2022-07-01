Директория на компаниите
Shipwell
Shipwell Заплати

Заплатата в Shipwell варира от $96,900 общо възнаграждение годишно за Продуктов дизайнер в долния край до $201,000 за Мениджър анализ на данни в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Shipwell. Последно актуализирано: 9/18/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $115K

Бекенд софтуер инженер

Успех на клиентите
$102K
Мениджър анализ на данни
$201K

Продуктов дизайнер
$96.9K
Мениджър софтуерно инженерство
$161K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Shipwell е Мениджър анализ на данни at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $201,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Shipwell е $115,000.

