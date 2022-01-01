Директория на компаниите
Shipt
Shipt Заплати

Заплатата в Shipt варира от $41,078 общо възнаграждение годишно за Клиентско обслужване в долния край до $362,875 за Специалист по данни в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Shipt. Последно актуализирано: 9/18/2025

$160K

Софтуерен инженер
L2 $105K
L3 $105K
L4 $169K
L5 $257K
L6 $279K

Бекенд софтуер инженер

Специалист по данни
L3 $153K
L4 $206K
L5 $363K
Продуктов мениджър
Median $147K

Продуктов дизайнер
Median $110K

ЮИкс дизайнер

Мениджър софтуерно инженерство
Median $195K
Счетоводител
$128K
Бизнес аналитик
$76.9K
Клиентско обслужване
$41.1K
Информационен технолог (ИТ)
Median $88.2K
Мениджър продуктов дизайн
$201K
Програмен мениджър
$167K
Аналитик по киберсигурност
Median $170K
Архитект на решения
$99.1K
Технически програмен мениджър
$121K
УИ изследовател
$162K
ЧЗВ

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Shipt είναι Специалист по данни at the L5 level με ετήσια συνολική αμοιβή $362,875. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Shipt είναι $152,898.

