Shippo
Shippo Заплати

Заплатата в Shippo варира от $94,525 общо възнаграждение годишно за Рекрутър в долния край до $326,360 за Бизнес операции в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Shippo. Последно актуализирано: 9/18/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $180K

Бекенд софтуер инженер

Мениджър софтуерно инженерство
Median $220K
Бизнес операции
$326K

Мениджър бизнес операции
$198K
Правни въпроси
$171K
Продуктов дизайнер
$196K
Продуктов мениджър
$196K
Рекрутър
$94.5K
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Shippo, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

ЧЗВ

The highest paying role reported at Shippo is Бизнес операции at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $326,360. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Shippo is $196,015.

