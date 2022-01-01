Директория на компаниите
ShipBob
ShipBob Заплати

Заплатата в ShipBob варира от $24,430 общо възнаграждение годишно за Специалист по данни в долния край до $215,321 за Архитект на решения в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на ShipBob. Последно актуализирано: 11/30/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Софтуерен инженер
Median $171K
Бизнес анализатор
$142K
Специалист по данни
$24.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Продуктов дизайнер
$149K
Продуктов мениджър
Median $115K
Проектен мениджър
$59.2K
Продажби
$214K
Мениджър на софтуерно инженерство
$193K
Архитект на решения
$215K
Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в ShipBob е Архитект на решения at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $215,321. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в ShipBob е $149,250.

Други ресурси

