Директория на компаниите
Shimizu Corporation
Работите тук? Заявете вашата компания
Топ прозрения
  • Споделете нещо уникално за Shimizu Corporation, което може да помогне на други (напр. съвети за интервю, избор на екипи, уникална култура и т.н.).
    • За нас

    Construction works for prospective clients in private and public sectors, in EPZ and non-EPZ areas, Embassies, Companies and other organizations through selection or through tender participation.

    shimz-global.com
    Уебсайт
    1975
    Година на основаване
    256
    Брой служители
    $10B+
    Прогнозни приходи
    Централа

    Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

    Абонирайте се за верифицирани оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

    Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

    Препоръчани работни места

      Не са намерени препоръчани работни места за Shimizu Corporation

    Свързани компании

    • Spotify
    • Facebook
    • SoFi
    • Roblox
    • Uber
    • Вижте всички компании ➜

    Други ресурси