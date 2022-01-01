Директория на компаниите
Shield AI
Shield AI Заплати

Заплатата в Shield AI варира от $100,000 общо възнаграждение годишно за Хардуерен инженер в долния край до $391,950 за Мениджър бизнес операции в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Shield AI. Последно актуализирано: 10/14/2025

$160K

Софтуерен инженер
Software Engineer I $108K
Software Engineer II $128K
Senior Software Engineer $165K
Staff Software Engineer $272K
Хардуерен инженер
Median $100K
Мениджър софтуерно инженерство
Median $289K

Авиокосмически инженер
$166K
Мениджър бизнес операции
$392K
Бизнес развитие
$130K
Специалист по данни
$382K
Механичен инженер
$105K
Продуктов мениджър
$182K
Рекрутър
$161K
Технически програмен мениджър
$182K
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
Options

В Shield AI, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Shield AI е Мениджър бизнес операции at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $391,950. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Shield AI е $165,408.

