Shibumi Заплати

Заплатата в Shibumi варира от $85,425 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $298,500 за Продажби в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Shibumi. Последно актуализирано: 11/29/2025

Продажби
$299K
Софтуерен инженер
$85.4K
Най-високо платената позиция в Shibumi е Продажби at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $298,500. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Shibumi е $191,963.

