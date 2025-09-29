Директория на компаниите
SES Satellites
SES Satellites Софтуерен инженер Заплати

Възнаграждението за Софтуерен инженер in United States в SES Satellites възлiza на $111K на year за 9. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $127K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на SES Satellites. Последна актуализация: 9/29/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
8
Junior Engineer(Начално ниво)
$ --
$ --
$ --
$ --
9
Engineer
$111K
$105K
$0
$6K
10
$ --
$ --
$ --
$ --
11
Senior Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Виж 4 още нива
$160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Какви са кариерните нива в SES Satellites?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в SES Satellites in United States е с годишно общо възнаграждение от $194,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в SES Satellites за позицията Софтуерен инженер in United States е $120,000.

Други ресурси