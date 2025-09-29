Възнаграждението за Софтуерен инженер in United States в SES Satellites възлiza на $111K на year за 9. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $127K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на SES Satellites. Последна актуализация: 9/29/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
8
$ --
$ --
$ --
$ --
9
$111K
$105K
$0
$6K
10
$ --
$ --
$ --
$ --
11
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***