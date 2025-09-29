Директория на компаниите
Средното общо възнаграждение за Цялостни възнаграждения in United States в ServiceTitan варира от $179K до $244K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на ServiceTitan. Последна актуализация: 9/29/2025

Средно общо възнаграждение

$192K - $231K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$179K$192K$231K$244K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В ServiceTitan, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Цялостни възнаграждения в ServiceTitan in United States е с годишно общо възнаграждение от $244,122. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в ServiceTitan за позицията Цялостни възнаграждения in United States е $178,883.

