ServiceTitan
ServiceTitan Софтуерен инженер Заплати

Възнаграждението за Софтуерен инженер in United States в ServiceTitan варира от $247K на year за Senior Software Engineer I до $200K на year за Senior Software Engineer II. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $226K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на ServiceTitan. Последна актуализация: 9/29/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Software Engineer
(Начално ниво)
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer I
$247K
$176K
$45.3K
$25.7K
Senior Software Engineer II
$200K
$167K
$15K
$17.5K
Senior Software Engineer III
$ --
$ --
$ --
$ --
Виж 3 още нива
$160K

Последни подадени заплати
Заплати за стажове

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В ServiceTitan, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



Включени длъжности

Фул-стак софтуер инженер

ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Софтуерен инженер at ServiceTitan in United States sits at a yearly total compensation of $292,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ServiceTitan for the Софтуерен инженер role in United States is $224,000.

Други ресурси