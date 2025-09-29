Директория на компаниите
ServiceTitan
ServiceTitan Information Technologist (IT) Заплати

Средното общо възнаграждение за Information Technologist (IT) в ServiceTitan варира от $119K до $170K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на ServiceTitan. Последна актуализация: 9/29/2025

Средно общо възнаграждение

$136K - $160K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$119K$136K$160K$170K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

$160K

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В ServiceTitan, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за jobFamilies.Information Technologist (IT) в ServiceTitan е с годишно общо възнаграждение от $169,650. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в ServiceTitan за позицията jobFamilies.Information Technologist (IT) е $118,900.

Други ресурси