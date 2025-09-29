Директория на компаниите
ServiceNow Софтуерен инженер Заплати

Възнаграждението за Софтуерен инженер in United States в ServiceNow варира от $155K на year за IC1 до $478K на year за IC6. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $210K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на ServiceNow. Последна актуализация: 9/29/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
IC1
Associate Engineer(Начално ниво)
$155K
$127K
$16.4K
$11K
IC2
Engineer
$183K
$139K
$33.5K
$10.4K
IC3
Senior Engineer
$221K
$161K
$52.1K
$7.9K
IC4
Staff Engineer
$290K
$195K
$72.6K
$22.9K
$160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Тип акции
RSU

В ServiceNow, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)

Включени длъжности

Машин лърнинг инженер

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Куалити Ашуранс (КюЕй) софтуер инженер

Системс инженер

Рисърч сайънтист

ЧЗВ

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Софтуерен инженер tại ServiceNow in United States có tổng thu nhập hàng năm là $477,904. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại ServiceNow cho vị trí Софтуерен инженер in United States là $203,500.

Други ресурси