Възнаграждението за Cybersecurity Analyst в ServiceNow варира от $279K на year за IC3 до $296K на year за IC4. Медианният year пакет за възнаграждение възлiza на $267K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на ServiceNow. Последна актуализация: 9/29/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$279K
$168K
$60.7K
$50.1K
IC4
$296K
$172K
$103K
$20.4K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В ServiceNow, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
