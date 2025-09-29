Директория на компаниите
  • Заплати
  • Sales Enablement

  • Всички заплати в Sales Enablement

ServiceNow Sales Enablement Заплати

Средното общо възнаграждение за Sales Enablement in United States в ServiceNow варира от $249K до $348K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на ServiceNow. Последна актуализация: 9/29/2025

Средно общо възнаграждение

$270K - $327K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$249K$270K$327K$348K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В ServiceNow, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)

