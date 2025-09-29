Директория на компаниите
ServiceNow
ServiceNow Рекрутър Заплати

Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на ServiceNow. Последна актуализация: 9/29/2025

Средно общо възнаграждение

₹1.9M - ₹2.2M
India
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
₹1.75M₹1.9M₹2.2M₹2.45M
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

₹13.95M

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В ServiceNow, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Рекрутър в ServiceNow in India е с годишно общо възнаграждение от ₹2,451,171. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в ServiceNow за позицията Рекрутър in India е ₹1,750,836.

