Възнаграждението за Проектен мениджър in United States в ServiceNow варира от $126K на year за IC2 до $336K на year за IC5. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $147K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на ServiceNow. Последна актуализация: 9/29/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$126K
$105K
$14.2K
$7.1K
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В ServiceNow, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)
