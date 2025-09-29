Директория на компаниите
ServiceNow Мениджър продуктов дизайн Заплати

Възнаграждението за Мениджър продуктов дизайн in India в ServiceNow възлiza на ₹12.11M на year за IC5. Медианният year пакет за възнаграждение in India възлiza на ₹11.39M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на ServiceNow. Последна актуализация: 9/29/2025

Експорт на данниВижте свободните позиции

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В ServiceNow, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В ServiceNow, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В ServiceNow, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Мениджър продуктов дизайн в ServiceNow in India е с годишно общо възнаграждение от ₹21,388,815. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в ServiceNow за позицията Мениджър продуктов дизайн in India е ₹12,616,053.

