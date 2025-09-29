Директория на компаниите
ServiceNow Механичен инженер Заплати

Средното общо възнаграждение за Механичен инженер in Australia в ServiceNow варира от A$191K до A$277K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на ServiceNow. Последна актуализация: 9/29/2025

Средно общо възнаграждение

A$217K - A$252K
Australia
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
A$191KA$217KA$252KA$277K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В ServiceNow, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)

ЧЗВ

Самый высокий пакет вознаграждения для Механичен инженер в ServiceNow in Australia составляет A$277,117 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в ServiceNow для позиции Механичен инженер in Australia составляет A$190,954.

