ServiceNow
ServiceNow Специалист по данни Заплати

Възнаграждението за Специалист по данни in United States в ServiceNow варира от $118K на year за IC1 до $296K на year за IC4. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $252K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на ServiceNow. Последна актуализация: 9/29/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Общо
IC1
Associate Data Scientist
$118K
$118K
$0
$0
IC2
Data Scientist
$217K
$155K
$46.2K
$15.7K
IC3
Senior Data Scientist
$213K
$178K
$21.3K
$13.3K
IC4
Staff Data Scientist
$296K
$187K
$80.4K
$28.2K
$160K

Последни подадени заплати
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В ServiceNow, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В ServiceNow, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В ServiceNow, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



ЧЗВ

ServiceNow in United StatesСпециалист по данни最高薪酬方案，年度總薪酬為$384,500。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
ServiceNowСпециалист по данни職位 in United States年度總薪酬中位數為$227,555。

