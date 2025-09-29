Директория на компаниите
  Заплати
  Мениджър бизнес операции

  Всички заплати в Мениджър бизнес операции

ServiceNow Мениджър бизнес операции Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Мениджър бизнес операции в ServiceNow възлиза на $439K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на ServiceNow. Последна актуализация: 9/29/2025

Средна заплата
company icon
ServiceNow
SR Business Operations Manager
Santa Clara, CA
Общо годишно
$439K
Ниво
IC5
Основна
$220K
Stock (/yr)
$175K
Бонус
$44K
Години в компанията
3 Години
Години опит
18 Години
Какви са кариерните нива в ServiceNow?

$160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В ServiceNow, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В ServiceNow, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В ServiceNow, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Мениджър бизнес операции в ServiceNow е с годишно общо възнаграждение от $517,500. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в ServiceNow за позицията Мениджър бизнес операции е $386,500.

Други ресурси