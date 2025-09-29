Директория на компаниите
Service NSW
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

Service NSW Софтуерен инженер Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Australia в Service NSW възлиза на A$135K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Service NSW. Последна актуализация: 9/29/2025

Средна заплата
company icon
Service NSW
Software Engineer
Sydney, NS, Australia
Общо годишно
A$135K
Ниво
Senior
Основна
A$135K
Stock (/yr)
A$0
Бонус
A$0
Години в компанията
2 Години
Години опит
10 Години
Какви са кариерните нива в Service NSW?

A$249K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Заплати за стажове

Допринеси

Включени длъжности

Фул-стак софтуер инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Service NSW in Australia е с годишно общо възнаграждение от A$157,454. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Service NSW за позицията Софтуерен инженер in Australia е A$123,970.

